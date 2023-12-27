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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البترول: قطعنا شوطا كبيرا في إنشاء مراكز التحويل للغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
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كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل تقديم الكثير من التيسيرات للمواطنين منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن قطاع البترول قطع شوطا كبيرا في إنشاء مراكز التحويل ومحطات الوقود في كل محافظات مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، أن هناك 533 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بمصر في ضوء التحول للأخضر في مصر، متابعا: "نشجع المواطنين على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بحوافز كبيرة".

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أنه في حالة سداد المواطن تكلفة التحويل بنظام الكاش، يتم منحه هدية وهي عبارة عن بونات تموين، معلقا "تحويل السيارة لا يستغرق أكثر من 4 ساعات لتعمل بالغاز الطبيعي".

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