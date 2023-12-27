اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان بالعالم على حياة الأطفال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن "الوضع في غزة مروع وأرقام القتلى والجرحى بين الأطفال مخيفة".

وأضافت المنظمة في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة أخطر مكان بالعالم على حياة الأطفال منذ 7 أكتوبر.

وكانت اليونيسف قد أكدت في تقرير لها في وقت سابق، أن أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد، محذرة من أنه في الأسابيع المقبلة سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم.

وأضاف التقرير أن هناك 335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية والوفاة، مؤكدًا أنه كان يمكن تفادي سوء التغذية، لولا استمرار خطر المجاعة.

ونوه التقرير بأن خطر المجاعة غير المقبول يأتي مع انهيار كامل للمنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة، حيث إن أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع لم يعد يعمل بسبب الهجمات الإسرائيلية.