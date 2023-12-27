الهيئة العامة للاستثمار وأكسبولينك يوقعان بروتوكولا لدعم التعاون

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلة في حسام هيبة رئيس الهيئة وجمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك ممثلة في محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، مذكرة تفاهم اليوم لدعم التعاون في مجالات الاستثمار من أجل التصدير.

يأتي توقيع البروتوكول من منطلق ايمان الجمعية بأهمية الاستثمار الذي سيؤتى بثماره على حجم الصادرات المصرية، فإن الجمعية تعمل جاهدة علي هذا المحور وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار المباشر والترويج له من خلال انشطتها المختلفة، ويعد مفهوم الاستثمار من أجل التصدير إضافة جديدة لدور الجمعية الرائد في مجال تنمية الصادرات على مدار 26 عاماً، حيث رأت الجمعية ضرورة تنمية الصادرات من خلال زيادة الإنتاج والذي يتطلب استثمارات جديدة في شتي المجالات. وفي ظل الجهود المبذولة من قبل المؤسستين لإيجاد فرض استثمارية الجديدة يهدف الطرفين بدورهما الي وضع استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين في مجال تدريب المصدرين الجدد وتبادل المعلومات والترويج للفرص الاستثمارية، كما أنه بموجب المذكرة سيتم تسهيل التواصل بين الهيئة والمصدرين الراغبين في الاستثمار في مصر فضلا عن تقديم الدعم الفني للشركات التي تستهدف تصدير منتجاتها للخارج بهدف رفع قدراتها على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.