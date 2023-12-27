"يا بكاية يا بكاية".. تاليسكا يستفز حمدالله

استفز البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودى، من زميله السابق المغربى عبد الرازق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، بعد انتهاء القمة السعودية بين الفريقين.

وحقق فريق النصر، فوزًا عريضاً على نظيره اتحاد جدة، بخمسة أهداف لهدفين، فى قمة الدورى السعودى، ليستغل تاليسكا الانتصار العريض لفريقه ليظهر في فيديو استفزازي لحمد الله.

وظهر تاليسكا عقب المباراة في مقطع فيديو داخل غرفة تبديل الملابس رفقة وليد عبد الله، قائلا: "يا بكاية يا بكاية"، في إشارة لحمدالله، والتى كانت جماهير النصر تهاجمه بها بعد انتقاله للاتحاد.

وكان خلاف تاليسكا مع حمدالله قد بدأ مع انضمام اللاعب البرازيلي لصفوف النصر، والذى علق عليه تاليسكا في لقاء تلفزيوني قائلا: "لقد خلق أجواء مشحونة في فريق النصر، قبل أن يتم فسخ عقده، وبعض اللاعبين كانوا يتجنبون التعامل معه، لقد قدم الكثير للفريق، لكنه مشاكله كانت أكثر".

وأنهى حديثه وقتها قائلاً: "بسبب مشاكله، فكرت في شراء حقائب سفر والرحيل عن النصر بعد 3 أشهر فقط من انضمامي للفريق".



