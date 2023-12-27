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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي أوروبي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق 11 عاما

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في النمسا مارتن سيلماير، أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق من 6 إلى 11 عامًا.
وقال سيلماير - في حوار خاص أجراه مع وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن "الأمر استغرق ست سنوات بالنسبة للنمسا، وأحد عشر عاما بالنسبة لإسبانيا.. ويمكن أن تكون أوكرانيا في المنتصف بين ذلك".
وأضاف أنه "بفضل اتفاقية الشراكة، نفذت أوكرانيا بالفعل 70% من تشريعات الاتحاد الأوروبي"، ومؤكدا أنه "مع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وأنا أفكر بشكل خاص في استقلال القضاء وكفاءة الإدارة".
وتابع الدبلوماسي الأوروبي أن المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعد جزءا من هيكلنا الأمني، مبينا أنه "يتعين ألا تعود أوروبا إلى أحلك أوقات القرن التاسع عشر، عندما يقوم معتد بغزو جارته من أجل الاستيلاء على الأراضي؛ في إشارة إلى العلميات العسكرية الروسية التي تجري في أوكرانيا.

انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا