ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجيش السوداني يقصف عدة مواقع لميليشيات الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني قصف مواقع لميليشيات الدعم السريع بمحيط الإذاعة والتليفزيون ومزارع شمبات والحلفايا.

وأشار، في رسالة له على الهواء على قناة القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، إلى أن ميليشيات الدعم السريع منعت المواطنين من الخروج من ود مدني وسط السودان، فيما تمارس عمليات النهب بها.

وأكد أن "الأوضاع الإنسانية في ود مدني صعبة للغاية، بجانب نقص المستلزمات الطبية في ود مدني، والمرضى بحاجة للرعاية"، لافتًا إلى أن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران السوداني في سماء العاصمة الخرطوم.

الجيش السوداني القاهرة الاخبارية المستلزمات الطبية ميليشيا الدعم السريع السودان