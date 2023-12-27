الجيش السوداني يقصف عدة مواقع لميليشيات الدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني قصف مواقع لميليشيات الدعم السريع بمحيط الإذاعة والتليفزيون ومزارع شمبات والحلفايا.

وأشار، في رسالة له على الهواء على قناة القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، إلى أن ميليشيات الدعم السريع منعت المواطنين من الخروج من ود مدني وسط السودان، فيما تمارس عمليات النهب بها.

وأكد أن "الأوضاع الإنسانية في ود مدني صعبة للغاية، بجانب نقص المستلزمات الطبية في ود مدني، والمرضى بحاجة للرعاية"، لافتًا إلى أن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران السوداني في سماء العاصمة الخرطوم.