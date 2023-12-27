زد يستضيف الداخلية في ليلة البحث عن قمة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد نظيره الداخلية في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي زد صاحب الأرض للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة على امل اعتلاء قمة الدوري الممتاز مؤقتا والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة خاصة وإنه لم يهزم في الدوري حتى الآن.

ويسعى مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق استغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات والإنفراد بقمة الدوري.

فيما يأمل فريق الداخلية هو الآخر في الفوز بالمباراة لحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري المصري مبكرًا حتى لا يدخل في دوامة صراع فرق قاع الجدول.

يحتل فريق زد المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد ١٦ نقطة من الفوز في ٤ مباريات وتعادل في مثلهم، بينما يقع الداخلية في المركز ١٦ برصيد ٧ نقاط، بعدما حقق فوز وحيد في الجولة والأولى وتعادل في ٤ مباريات وخسر مثلهم.