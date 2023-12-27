الجمعة.. "وطن" في حفل ثنائي العود بقصر الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢٩ ديسمبر على مسرح قصر الأمير طاز تحت عنوان "وطن"، وأعد الثنائي برنامج فني مميز يتضمن مجموعة من أحدث مؤلفاتهم منها وطن، ميرامار، صباح صعيدي، رفيقة الحلم بالإضافة إلى باقة متنوعة من التراث السوري.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري.

وأخيرا شاركا في إحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.