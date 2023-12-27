طلاب علوم الملاحة بجامعة بني سويف في زيارة ميدانية لميناء الإسكندرية البحري

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لطلاب الكلية إلى ميناء الإسكندرية البحري، وذلك لبحث تطوير سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق أحد أهم أهداف الكلية وهو تخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى علمي وتدريبي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجال الملاحة البحرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من الطلبة والطالبات.

وبدأت الزيارة بمحاضرة لتعريف الطلاب بالميناء وخدماته ومراحل تطوره والخطط المستقبلية لتطويره، واستخدامات وتطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في الميناء ودورهم المستقبلي في تطوير هذه المنظومة، كما قام الطلاب بجولة في الميناء لمعرفة أهم المعالم الرئيسية مثل برج مراقبة دخول وخروج السفن إلى الميناء، والتعرف على الأنظمة.