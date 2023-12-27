بالصور.. سكرتير مساعد البحيرة يتابع حصر مساحات القمح المنزرعة بقرى دمنهور

تفقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، يرافقه محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، المحاصيل الشتوية وخاصًة القمح، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع، ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية.

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مركز دمنهور، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح أكثر من 32 ألف فدان.

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وأكد السكرتير العام المساعد، أهمية المرور على الزراعات الشتوية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.

وأشار إلى أن الجهات المعنية بقطاع الزراعة بالمحافظة تقوم بعقد لقاءات مباشرة مع المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها وتقديم التوصيات التي من شأنها الحفاظ علي الرقعة الزراعية نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي للدولة والمواطنين.