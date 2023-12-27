ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا

فيتوريا
فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024” التي تقام في الفترة 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.
منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.
ومن المقرر، أن تنقل جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا للكبار عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 

المنتخب الوطني موزمبيق فيتوريا محمد صلاح