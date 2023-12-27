موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024” التي تقام في الفترة 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

ومن المقرر، أن تنقل جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا للكبار عبر شبكة قنوات بي إن سبورت