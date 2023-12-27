استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والاحتلال يعلن وصول محصلة قتلاه لـ498

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ82 للعدوان، وجددت مدفعية الاحتلال قصفها للمربعات السكنية، وخاصة في خان يونس جنوبا، ومخيم جباليا شمالا، فيما استهدف غارات مجموعات من النازحين في مخيم "المغازي".

وشهدت محاور التوغل معارك مُحتدمة واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلفت الغارات والقصف المدفعي عشرات الشهداء ومئات الجرحى، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألفا و915 شهيدًا، بينما بلغت حصيلة الجرحى 54 ألفا و918 مصابا حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين وضابط في المعارك بقطاع غزة، وبذلك وصلت حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 165 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم الأربعاء.

