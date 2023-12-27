نائب محافظ البحيرة توجه بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع 97 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وحُرر المحضر اللازم والتحفظ على الكمية المضبوطة للعرض على النيابة العامة.