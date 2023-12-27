تراجع جماعي في أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار العملات الرقمية والمشفرة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بشكل جماعي، وشهدت سوق الكريبتو انخفاضًا كبيرا إلى أدنى مستوياتها منذ بداية ديسمبر 2021، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم العرض الشهري إلى مستويات قياسية مقارنة بحجم الطلب.

انخفض سعر بيتكوين (أشهر العملات الرقمية تداولا في العالم) خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.63% إلى 42.301 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 828 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 30.57 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.20% اليوم إلى 2221 دولارا.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 7.89% إلى 291 دولارا.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 4.01% ليبلغ 0.5944 دولار .

كما تراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.77% ليسجل 0.61986 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3.56% ليصل إلى مستوى 0.090443 دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الموافقة على أول ETF للتداول الفوري للبيتكوين في البورصة الامريكية ، ستكون لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة، ويتوقع المدير التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايكل نوفوغراتز، أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول هامة في تاريخ العملات المشفرة .