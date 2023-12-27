تمهيدا لافتتاحها.. تنظيم دورة تدريبية لإعداد الكوادر البشرية لمكتبة مصر العامة بأسوان

تستضيف قاعة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان على مدار 5 أيام فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المتميزة من العاملين بمكتبة مصر العامة تمهيدا لافتتاحها، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية ٢٠٢٠/٢٠٣٠ ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإبراز دور التطوير المؤسسى وإعداد كوادر وقيادات بالجهاز الإدارى بالمحافظة، انطلاقا من الدور المنوط بها مديرية التنظيم والإدارة.

ومن جانبها أوضحت سهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان يتم مواصلة الدورات التدريبة الهادفة للارتقاء بالنواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية للعاملين وتطوير مناخ العمل الإدارى بالشكل المطلوب.

ولفتت “مكي” إلى أن الدورة التدريبة تضمنت التعريف بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي حاضر فيها محمد عبدالله مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، مع تنظيم ورشة عمل لتعلم لغة الإشارة بواسطة مرسا مدرب معتمد للغة الإشارة، ليتكامل ذلك بتعريف العاملين الملحقين بالدورة التدريبية ببروتوكولات ومراسم وإدارة الأزمات على الوجه الأكمل.

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