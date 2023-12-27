تواصل تنظيم الحملات لإزالة التعديات والإشغالات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية لمواصلة الحملات الموسعة لإزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة مع رفع كافة الإشغالات واستمرار تنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة للإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن .

ومن جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قام حى جنوب برئاسة علاء الدين أدم بايقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة مساهمة البحيرة، مشيراً إلى أنه تم هدم الأعمدة المخالفة ومصادرة مواد البناء المستخدمة، كما تم إزالة حالة تعدى في المهد لمبانى بدون ترخيص بمساحة 600 م2 بإشراف من نواب رئيس المدينة محمود بهاء، ومحمد حسين، وعلاء ممدوح وذلك بنطاق قرية أبو الريش، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية، علاوة على القوات الأمنية من شرطة المرافق .

وأوضح أنه تم مواصلة تنظيم حملات موسعة لإزالة الإشغالات وفروشات الخضار العشوائية بأحياء شرق وجنوب وغرب والصداقة الجديدة، حيث أسفرت الحملات عن رفع أكثر من ٣٢٤ حالة إشغال مختلفة ومصادرة ٤٧٠ كيلو خضار وفاكهة متنوعة تم إيداعها بدار رعاية البنين ، مع تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفيين .

وفى نفس السياق أشار رئيس مركز ومدينة أسوان إلى أنه جار متابعة وتنفيذ أعمال صيانة خطوط وأعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ووسط الكتل السكنية بمختلف الأحياء، فضلاً عن إستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات، مع القيام بأعمال جمع القمامة وتفريغ الحاويات والكنس والجرد عن طريق مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية .

فيما قامت الوحدة المحلية بقرية بنبان بحرى بقيادة محمد تكرونى بإزالة 5 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 1600 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بإشراف من كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو .

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