مانشستر سيتي يخشى مفاجآت جولة "البوكسينج داي" أمام إيفرتون

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "جوديسون بارك"، لمتابعة جولة "البوكسينج داى"، بين فريق مانشستر سيتى، والذى يحل ضيفًا على نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وتحمل تلك الجولة اسم "بوكسينج داي"، والتى تعود تسميتها إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية، بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.

وستكون تلك المباراة صعبة بالنسبة للسيتي أمام إيفرتون، الذي يقدم أداء مذهلا في الفترة الماضية، وتطور مستوى لاعبيه بشكل ملحوظ، ليحققوا 4 انتصارات متتالية قبل الخسارة السبت الماضي على يد توتنهام هوتسبير.

ويسعى فريق مانشستر سيتى لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الأداء والنتائج الباهته التى يقدمها فى الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق سوى انتصار واحد خلال الـ 6 جولات ماضية فى البريميرليج، محققًا 4 تعادلات وهزيمة واحده.

بينما يسعى فريق ايفرتون لتحقيق انتصار فى تلك المباراة، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يقدمها فى آخر 5 جولات بعدما حقق 4 انتصارات وهزيمة واحدة.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، بعدما تم خصم 10 نقاط منه بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.