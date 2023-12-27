أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري، بشكل ملحوظ بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر2023، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا،

وسجل الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.95 جنيه للشراء و34.10 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.16 جنيه للشراء و23.35 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.99 جنيه للشراء و36.15 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.65 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم .

استقر سعر صرف الريال السعودي، أمام الجنيه المصري اليوم، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.34 جنيه للشراء و 100.80 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.