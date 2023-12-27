"الأوقاف" في 2023.. إنفاق أكثر من 67 مليون جنيه لخدمة القرآن الكريم والمساجد

شهدت وزارة الأوقاف نشاطا مكثفا في مجال الدعوة خلال عام 2023، لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد، وأنفقت من أجل خدمة القرآن الكريم والمساجد ما تجاوز 67 مليون جنيه، فيما نفذت الكثير من القوافل الدعوية وسيرت قرابة 595 قافلة مركزية.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعاليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من 67 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023 ليصل إجمالي ما تم إنفاقه في خدمة القرآن الكريم أكثر من 400 مليون جنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحققت وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم جهودًا غير مسبوقة تضمنت عقد 219076 مقرأة منها مقارئ الأئمة، 847 مقرأة للأعضاء و43732 مقرأة على مستوى الجمهورية، كما عقدت الوزارة 900 مجلس إقراء لكبار القراء على مستوى الجمهورية.

وبشأن مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة وعددها 14 مركزًا، فقد عقدت الوزارة من خلالها 710 مجالس على مستوى الجمهورية.

وبشأن المسابقات القرآنية، عقدت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، فضلا عن عقد المسابقة القرآنية الرمضانية بمديريات ( شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – الوادي الجديد)، ومسابقة "مبادرة اكتشاف"، ومسابقة "صلاة التهجد خلال شهر رمضان 1444هـ"، ومسابقة "برنامج تلاوات " خلال شهر رمضان 1444هـ، فضلا عن المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومسابقة عضوية المقارئ خلال شهر مارس 2023، ومسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

وفيما يتعلق ببرنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى، أطلقت وزارة الأوقاف أحدث برامجها في خدمة القرآن الكريم برنامج "صحح قراءتك" من خلال مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء، ويتم من خلاله ختم القرآن الكريم تلاوة بالمسجد كل ستة أشهر، وتستهدف المرحلة الأولى خمسمائة مسجد قبل نهاية عام 2023، وقد تم تطبيقها بالفعل في نحو مائة مسجد.

وحول مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، فهي مبادرة تعتزم الوزارة إطلاقها في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي المقبل مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وبشأن القوافل، فقد تم إعدادها بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء، والتي كان آخرها تسيير 9 قوافل إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر وتسيير 117 قافلة مشتركة مع الأزهر الشريف فقط بمديريات (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، بني سويف، مطروح)، فيما سيرت الوزارة وحدها 204 قوافل دعوية أسبوعية لجميع المديريات الإقليمية.

أما عن الأسابيع الدعوية والثقافية نفذت الوزارة 719 أسبوعا ثقافيا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية، وتم عقد 18000 ملتقى فكري بجميع المديريات خلال شهر رمضان الماضي فقط.

وبشأن مجالس الإقراء والندوات العلمية نفذت الوزارة 8348 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية، فيما تم أيضا تنفيذ 3248 مجلس افتاء وندوة افتائية منها 2293 لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية و955 مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق ببرنامج المنبر الثابت نفذت الوزارة 39870 درسا، وذلك بعدد 1012 مسجدا على مستوى الجمهورية، فيما تم تنفيذ 52272 درسا منهجيا تضمنت 48000 درس للأئمة، وذلك بعدد 1000 مسجد على مستوى الجمهورية، و4272 درسا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد 89 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وعن مجالس مساجد الأعلام الدينية نفذت الوزارة 92 ندوة علمية بمساجد (الإمام الشافعي بالقاهرة، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي"، مسجد الإمام السيوطي بأسيوط).

وفيما يخص الأنشطة الدعوية التي نفذتها الوزارة في شهر رمضان الماضي فقد تم تنفيذ 2234 درسا للسيدات و108 سهرات رمضانية بهيئة قصور الثقافة.

وبشأن البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل، تم تنفيذ 23000 مسجد على مستوى الجمهورية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيا بكل مسجد، خلال فترة الصيف شهر 7، 8، 9 الماضيين، وبواقع 13573 مسجدًا في البرنامج التثقيفي باقي العام وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

وحول البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم فقد تم تنفيذ 5884 لقاء.

وفيما يتعلق بالندوات المشتركة مع الإعلام فقد تم تنفيذ 90 ندوة مشتركة، بيانها 52 ندوة من ندوات "عقيدتي" بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بمساجد (عثمان الحطابي القاهرة، عمر بن الخطاب – المنيب بالجيزة، دار الأرقم- شرق مدينة نصر، الطاروطي بالجيزة، الفتح برمسيس، النور العباسية، مسجد السعيد جكمك، المهند التجمع الخامس، السلطان الغوري - وسط القاهرة، مسجد أبو طبل عابدين بالقاهرة، أبو بكر الصديق النرجس التجمع الخامس، بلال بن رباح- الحديقة الدولية- القاهرة، الإيمان- مكرم عبيد)، بالإضافة إلى 38 ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.

وبشأن المبادرات التي نفذتها الوزارة، فقد تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر الماضي يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد 3148 ندوة في 787 مسجدا على مستوى الجمهورية، ومبادرة حق الوطن بعدد 3148 ندوة في 787 مسجدا على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمسابقات فقد عقدت الوزارة مسابقة رؤية التثقيفية، ومسابقة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم) ومسابقة "الأئمة المتميزون" 2023م، ومسابقة القراءة الحرة، ومسابقة الإسراء والمعراج، ومسابقة الالتحاق بمنحة الماجستير، ومسابقة الإيفاد الدائم (لغات)، ومسابقة مرافقة بعثة الحج، ومسابقة الخطيب المثالي، ومسابقة الإيفاد للجامعة المصرية لكازاخستان، فضلا عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة التحدث بالفصحى ومسابقة القراءة الصيفية ومسابقة "النابغون في علم الفرائض" ومسابقة الإيفاد الدائم 2023م، والمسابقة الثقافية الكبرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، ومسابقة التوسع في القوافل الدعوية.

وفيما يخص جهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب والتثقيف فقد كثفت وزارة الأوقاف المزيد من الجهود من أجل الاهتمام بالتدريب في كافة المجالات الدعوية فقد تم تنفيذ 385 دورة لأكثر من 46625 متدربًا، شملت تنفيذ الدورة الدولية المشتركة لأئمة مصر وتنزانيا لـ 18 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية، والدورة الدولية الثالثة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لعدد 61 متدربا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

كما تم تنفيذ 131 دورة ضمن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالمديريات الإقليمية ل30072 إماما وواعظة، و3 دورات عالية المستوى (قادة فكر) ل230 إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

فيما تم تنفيذ الدورة المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لـ30 إماما وواعظا وأمينا للفتوى بأكاديمية الأوقاف الدولية، و29 دورة بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لـ1634 متدربًا، وتم تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى لـ30 إمامًا وواعظًا وأمينًا للفتوى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بمعهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من 1150 مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح 1100 مسجد حتى يوم الجمعة أول الشهر الجاري منها 863 مسجدا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و237 مسجدًا صيانة وتطويرًا، ويجرى افتتاح 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من 35 مسجدًا قبل نهاية 31 ديسمبر 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11405 مساجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 ملايين جنيه.

وبشأن جهود وزارة الأوقاف في البر وخدمة المجتمع تم صرف أكثر من 527 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها 161 مليونا و892 جنيها لتوزيع شنط غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و40 ألف شنطة سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة، كما تم صرف 65 مليون جنيه مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر، منها 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في الدولة، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر، وخمسة ملايين في إطار أهداف الصندوق العامة، كما تم صرف 10 ملايين جنيه ضمن مساعدات الدولة لأشقائنا في دولة ليبيا بسبب الإعصار، و28 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى بالإضافة إلى صرف (26،857،266) جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

كما تم صرف مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، و233،542،195 جنيهًا، تم ترجمتها إلى 954.7 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

وبشأن المؤتمرات الدولية التي عقدتها الوزارة فقد تم عقد 12 مؤتمرا دوليا.

وبشأن الإصدارات العلمية، تم تأليف وترجمة ونشر 465 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ومن أهم هذه الإصدارات وأحدثها: (المختصر الشافي في الإيمان الكافي - الاجتهاد ضرورة العصر - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أخلاقنا - في رحاب السيرة المشرفة - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - المختصر المفيد في علم التجويد - الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في الخطاب الديني - في رحاب أسماء الله الحسنى - الخطب العصرية جــ11 - إضاءات قرآنية - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الـ30").

وفيما يتعلق بحصاد هيئة الأوقاف المصرية فقد حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023م أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون جنيه عن عام 2022م بنسبة زيادة 13.9%.

