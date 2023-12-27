الرئيس الكوبي يصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بالإرهاب

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة لا يمكن اعتبارها إلا إرهابية، وهي إذلال للإنسانية جمعاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كما تابع الرئيس الكوبي، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء، وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟، كوبا، التي لن تكون غير مبالية أبدا، ترفع صوتها مرارا وتكرارا في الدفاع عن فلسطين".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82، حيث تستمر الاشتباكات وسط قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب غزة، في ظل كارثة إنسانية وصحية.