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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 ألف طن و1032 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1032 شاحنة و143 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 594 شاحنة و81 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000  طن بضائع، 438 شاحنة و62 سيارة. 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتان أمل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما تم تداول 2300 طن بضائع و293 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Copernicus وعلى متنها 4600 طن ردة قادمة من اليمن . 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 802 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا