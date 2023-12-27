القوات الأوكرانية تنسحب من مارينكا عقب سيطرة الجيش الروسي عليها

أعلنت القوات الأوكرانية، الانسحاب إلى أطراف بلدة مارينكا عقب سيطرة الجيش الروسي عليها، فيما اعتبر الرئيس الروسي تحرير المدينة فرصة لإبعاد الجيش الأوكراني عن مدينة دونيتسك، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء.

وأكد الجيش الأوكراني، أن الانسحاب من مارينكا انسحاب تكتيكي، لافتا إلى أن "حماية كل قطعة من الأرض أمر ضروري لكن الحفاظ على أرواح جنودنا أهم"، وفق ما أفاد رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني في كييف.

وأضاف زالوجني، أن مارينكا أصبحت تحت قبضة الجيش الروسي، متابعا أن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي، خاصة أنه لم يبق من البلدة الآن أي شيء.

وقال زالوجني أن مارينكا: "ظلت صامدة لمدة عامين تقريبا.. لكن اعتبارا من الآن ستظل قواتنا موجودة في الجزء الشمالي منها فقط. فقد جهزنا خطا دفاعيا خارج المستوطنة.. لكن يمكنني أن أقول أن البلدة لم تعد موجودة في الواقع".

وأظهرت صور التقطتها طائرات بدون طيار (مسيرات) وبثها التليفزيون الروسي أكواما من الركام والمباني السكنية المحترقة في البلدة.