الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه لـ498 عسكريا منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ 7 من أكتوبر، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إلى مقتل الملازم يارون إليعيزر تشيتيز 23 عاما، وهو نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال غزة، والرقيب افرايم يخمان 21 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال القطاع، والرقيب إيتاي بوتون 20 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى حوالي 2066 مصابا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 874.

ومن الجانب الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 20915 شهيدا، والمصابين إلى 54918 منذ 7 من أكتوبر.