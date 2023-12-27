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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: لم تحدث أي أضرار للسفن في منطقة البحر الأحمر جراء هجوم الحوثيين

سفينتين تجاريتين
سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تحدث أي أضرار للسفن في منطقة البحر الأحمر جراء هجوم الحوثيين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. 

ويذكرأن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت إن هجوما أول أمس هما الهجومان الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل الحوثيين منذ 17 أكتوبر.

وأضافت أن إطلاق صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر أمس دون تأثر السفن العابرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت أربع طائرات بدون طيار استهدفتها وتؤكد انطلاق تلك الطائرات من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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