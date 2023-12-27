واشنطن: لم تحدث أي أضرار للسفن في منطقة البحر الأحمر جراء هجوم الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تحدث أي أضرار للسفن في منطقة البحر الأحمر جراء هجوم الحوثيين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

ويذكرأن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت إن هجوما أول أمس هما الهجومان الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل الحوثيين منذ 17 أكتوبر.

وأضافت أن إطلاق صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر أمس دون تأثر السفن العابرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت أربع طائرات بدون طيار استهدفتها وتؤكد انطلاق تلك الطائرات من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.