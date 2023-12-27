الأمم المتحدة تعين الهولندية سيجريد كاج لتنسيق المساعدات إلى غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تعيين السياسية الهولندية سيجريد كاج، منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الهولندية سيجريد كاج ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وستبدأ عملها في الثامن من يناير المقبل.

وأضافت: "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

وسبق أن ترأست كاج، وهي دبلوماسية مخضرمة في الأمم المتحدة، فريقًا دوليًا من خبراء الأسلحة المكلفين بالإشراف على "التخلص من المخزون الكيميائي السوري". وفي يوليو الماضي، أعلنت أنها ستترك الحكومة بسبب البيئة "السامة" المتزايدة للسياسيين في هولندا.