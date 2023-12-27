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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«بعيد عنك» يختتم ليالي عرضه بمركز الإبداع الفني.. صور

جانب من ختام مسرحية
جانب من ختام مسرحية «بعيد عنك»
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اختتم العرض المسرحي "بعيد عنك" ليالي عرضه، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح مركز الإبداع الفني، بحضور المخرج عمر عز، والمنتج والمخرج محمد السمان، والفنان وائل نصر، والمؤلف والمخرج محمد عادل، والفنان محمد يوركا، والفنان مصطفى غريب، والمخرج أحمد حسن، الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والمخرج أمير اليماني، والفنان د.علاء فوقة، والفنانة حنان مطاوع، وآخرون.

العرض نتاج مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: أمجد الحجار، وريهام سامي، ومحمد الدمراوي، وهدير الشريف، وعبدالعزيز حسين، وليد عبدالغني، وأحمد الشاذلي، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء، ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي، وأشرف كمال، المخرج المساعد عبده فضل، والمخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبدالستار.

 

 

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