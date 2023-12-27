أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، عند نفس أسعار إغلاق أمس، والتي شهدت تراجعا في ختام التعاملات، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية وحققت مستويات تاريخية لم تشهدها أسعار الذهب من قبل.

وتسيطر حالة التذبذب وعدم الاستقرار على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، نتيجة التحركات المتلاحقة في أسعار الذهب العالمية، والارتفاع عالميا في أسعار الذهب منذ شهر أكتوبر الماضي ليتخطى مستوى 2000 دولار للأونصة، مما أثر على أسعار الذهب المحلي والذي يتحدد سعره وفق 3 معايير أساسية تتمثل في «السعر العالمي، سعر صرف الدولار، وقوى العرض والطلب»، حيث يعد الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية وسياسية، خاصة وأن الذهب يحافظ على القيمة الشرائية مما يجعله الملاذ الآمن للاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في أسواق الصاغة المصرية) نحو 3285 جنيها للبيع، 3240 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية) في بداية تعاملات اليوم نحو، 3754.25 جنيه للبيع، 3702.75 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 22 سجل بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 3441.5 جنيه للبيع، 3394.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بداية التعاملات الصباحية نحو، 2815.75 جنيه للبيع ليسجل، 2777.25 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة المصرية نحو، 2190 جنيها للبيع، 2160 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 12 خلال تعاملاته الصباحية في سوق الصاغة المصرية نحو 1877.25 جنيه للبيع، 1851.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 (الأقل فئة في الأعيرة المتداولة في السوق المصرية) بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء حوالي، 1407.75 جنيه للبيع، 1388.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر الحنيه الذهب، (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب من عيار 21) في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، نحو 26280 جنيها للبيع، 25920 جنيها للشراء.

وبالنسبة لأسعار المعطن الأصفر في البورصات العالمية، يتداول سعر الأونصة العالمية حالياً تحت مستوى المقاومة 2065 دولارا للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولارا ولكنه أغلق تحت مستوى المقاومة. حيث وجد الذهب الدعم بعد أن أغلق الأسبوع الماضي فوق المستوى 2050 دولارا للأونصة، ليكون بذلك اخترق منطقة التداول التي سيطرت على حركة الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر.

اختراق المستوى 2065 دولارا للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2080 دولارا ومن بعده المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، ولكن قد يواجه الذهب بعد التذبذب في التحركات بسبب ضعف أحجام التداول بسبب العطلات، وحقيقة أن السوق لا يعمل بكامل طاقته حالياً.