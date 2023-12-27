دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي أظهر أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يزال مطروحًا على الطاولة

أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، أن الاتحاد الأوروبي أظهر أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك تعليقًا على الاجتماع الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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وقال يرماكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يكونا قادرين على التراجع عن سمعتهما باعتبارهما "منتهكين مزمنين" لقرار مجلس الأمن رقم 2231؛ إلا إذا استأنفا الامتثال لجميع أحكامه".

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر الجاري، قال الدبلوماسي الروسي: "خلال هذا الاجتماع، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن مشروع قرار شامل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يزال مطروحا على الطاولة".

ونصح الدبلوماسي الروسي الأطراف الأمريكية والأوروبية الموقعة على الاتفاق "ببذل الجهد والتغلب على انحيازهم الفطري ضد طهران والتوقف عن استبدال تطلعاتهم بمصالح تعزيز الأمن الدولي، وأن يدركوا أخيرًا أنهم سيفشلون في فرض إرادتهم على الشعب الإيراني".