المنشاوي العام تنقذ مريضة قلب في يوم مخصص لطوارئ الجامعة

أنقذ أطباء وتمريض مستشفى المنشاوي العام بطنطا، مساء أمس الثلاثاء، مريضة تُدعى (ن ع)، توجهت للمستشفى رغم عدم وجود طوارئ في الأيام المخصصة لها، وتم استقبال الحالة وعدم إرسالها لمستشفى جامعة طنطا حسب المواعيد المخصصة للطوارئ بالمستشفيات الحكومية.



وأكد النائب الإداري الدكتور محمد سلام، أن الحالة كانت تُعاني من هبوط حاد في ضربات القلب، وتم استقبالها في أيام غير مخصصة بها للطوارئ، مشيرًا أن هذا أمر لا يستدعي التهرب من واجباتنا الطبية وذلك بتعليمات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة.



وأشار النائب الإداري أن الطوارئ لمستشفى المنشاوي السبت والأحد والإثنين ومستشفى طنطا الجامعي الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وشارك من الطاقم الطبي والتمريض كل من: د. محمد سعيد سلام النائب الإداري ونائب جراحة الأوعية الدموية، ود. محمد الأبشيطي أخصائيي الإشاعة، ود. صلاح محمد نائب قسم الباطنة والدكتور أحمد المراكبي نائب قسم القلب، ود. أحمد وحيد، ود. علي السقا وطقم التمريض الاستقبال محمد فتحي حسام الشوبري ومحمد حاتم وذياد الدالي وإبراهيم المزين وناصر حسن ومحمد عرفات.

ومن جانبه قدم أهالي الحالة المرضية الشكر والتقدير لمنظومة الصحة بالغربية على إنقاذ النفس البشرية.