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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجار بالقرب من سفارة إسرائيل في نيودلهي

سفارة إسرائيل في
سفارة إسرائيل في نيودلهي
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قالت السلطات إن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند الثلاثاء لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين بين موظفي السفارة، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

وما زال مسؤولون يمشطون المنطقة، لكن أعيد فتحها أمام الجمهور. ولم ترد معلومات تشير إلى إصابة أي شخص في الشارع.

وحثت إسرائيل مواطنيها في الهند، وفي نيودلهي خاصة، على توخي الحذر. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الانفجار "ربما كان هجوما".

وقال جاي نير المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لرويترز "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 5:20 (بالتوقيت المحلي) وقع انفجار على مقربة من السفارة". وأضاف أن الشرطة المحلية وفرق الأمن تجري تحقيقا.

وقال مسؤول مشارك في التحقيق لرويترز إن عملية بحث بعد ثلاث ساعات من الانفجار لم تتمخض عن العثور على شيء.

انفجار سفارة إسرائيل نيودلهي