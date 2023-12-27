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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد القوات الأوكرانية يعترف بالانسحاب من بلدة مهمة في دونيتسك

القائد العام للقوات
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
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بعد يوم من إعلان روسيا أنها سيطرت على بلدة مارينكا الصغيرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن قواته تراجعت في البلدة إلى حد كبير.

وقال زالوجني للصحفيين في كييف امس الثلاثاء، إنه تم إعداد خطوط دفاع جديدة خارج البلدة المتنازع عليها، التي تعرضت لدمار كبير وأصبحت مهجورة ولكن لها أهمية استراتيجية.

وتقع مارينكا على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر زالوجني أيضا أن القوات الروسية يمكن أن تنجح في السيطرة على مدينة أفدييفكا، شمال دونيتسك في غضون "شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في الدفاع لأطول فترة ممكنة.

قائد القوات الأوكرانية الانسحاب دونيتسك مارينكا الصغيرة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني