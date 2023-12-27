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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

محمود عباس: ما يجري على الأرض الفلسطينية أكثر من حرب إبادة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يجري على الأرض الفلسطينية أكثر من كارثة وأكثر من حرب إبادة.

وقال عباس إن "الشعب الفلسطيني لم يشهد مثل هذه الحرب حتى في نكبة 1948"، لافتا إلى أن هناك جريمة كبرى ترتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ 79 يوما ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف الرئيس عباس أن أكثر من 20 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة حتى يومنا هذا والمفقود أكثر من 7 آلاف وعدد الجرحى حوالي 60 ألف شخص حتى الآن والحرب لا تنتهي.

وأشار إلى أن ما يجري في غزة يحدث أمام أعين دول لعالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه كلما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة أن يوقفوا هذه الحرب تتصدى الولايات المتحدة بـ"الفيتو" وترفض وقف القتال.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الاعتداء اليومي على مدن وقرى الضفة الغربية يتم من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين غزة