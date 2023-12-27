«مشالي»: تشغيل مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة يناير المقبل

أوضحت المهندسة صباح مشالي رئيس شركة المصرية لنقل الكهرباء أنه جارى إنشاء مركز تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في يناير 2024 وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية لعدد (400) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87% وتحديث مركز تحكم القناة ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل عدد (104) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100% وجاري الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع وإنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية ومن المستهدف أن يقوم بمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد (6) محافظات بمنطقة الدلتا، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ نسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95,8%

وأكدت على دراسة تحديث مركز تحكم الإسكندرية حيث تم الإنتهاء من التقرير النهائي للدراسة وجارى الانتهاء من إجراءات تمويل المشروع.

وتم الانتهاء من تشغيل المشروع وافتتاحه ويقوم المركز بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ، التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية .

ومن أهم الدراسات التي تقوم بها الشركة فى مجال تحسين الأداء:

- تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500 ، 220 ، 66 ك. ف ) .

- إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر ،

- إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة.

- مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

- دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية .

- إعداد دراسة التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقاً مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة ، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى ( تكاليف الوقود ، تكاليف التشغيل والصيانة...)

- وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الأمثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

§ ففيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية:

- توفير أجهزة حديثة للتصوير الحراري للموصلات ووصلاتها.

- استخدام أطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

- التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد .

- التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

- تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

- قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافي أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

وقد أثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة،

وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

كما أكد «شاكر» على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .

وأكد على أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.