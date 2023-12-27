ريمونتادا مانشستر يونايتد تقوده لفوز قاتل على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

في مباراة مثيرة، قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدفين أمام نظيره أستون فيلا، ليحقق فوزًا قاتلاً بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر فريق أستون فيلا على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفين عن طريق جون ماكجين ولياندير ديندونكير في الدقيقتين 21 و26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني، بدأ مانشستر يونايتد تحسين مستواه، وسجل هدفين عن طريق جارناتشو في الدقيقتين 59 و71، ثم أضاف الدنماركي راسموس هويلوند الهدف الثالث في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

