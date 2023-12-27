حصاد 2023| «الكهرباء»: انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق

أوضحت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل جهوداً كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3,41%) مقارنة بـ (3,66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق ما يلي:

تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

قيام المركز القومي للتحكم في الطاقة باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتاجات.

تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة

الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف

إعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل في المحطات ذات نسبة التحميل الأقل ،

وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

وأكدت خلال تقرير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالى 2022/2023 بتنفيذ استثمارات بلغت حوالي 5,7 مليار جنيه مصري وذلك، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالي وفائق و توسع واضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي وتوسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.

هذا وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ

كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم

وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ

كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم .

نشاط التشغيل :

التشغيل الاقتصادي للشبكة الكهربائية

بلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023 (208539,81) مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1,04) %.

وانخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالي (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.

وتم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.

ولم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل ايضاً شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال :

الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الأحمال عليها.

المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها.

وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية.

وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلغ إجمالي المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فارم ، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فارم.