صلاح يحقق إنجازًا جديدًا أمام بيرنلي

في إنجاز تاريخي جديد، دخل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث عدد المباريات.

شارك صلاح أساسيًا في مباراة بيرنلي وليفربول، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "تورف مور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده من المشاركات في البريميرليج، إلى 250 مباراة، وبات أول لاعب مصري وعربي يحقق هذا الإنجاز.

وارتقى فريق ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا بعدما فاز على مضيفه بيرنلي، بنتيجة 2-0، وشهدت المباراة تألق صلاح الذي أطلق عدة تسديدات قوية على مرمى الخصم وكاد يحرز هدفا في نهاية الشوط الأول بعدما أطلق قذيفة ارتطمت بالعارضة.

وبهذا الفوز، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 40 نقطة، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.