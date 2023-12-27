اليوم.. انطلاق حفل «روعة نغم» للفنان ياسر أنور ببيت السناري

يُقام اليوم الأربعاء في السابعة مساءً، حفل فني جديد بعنوان "روعة نغم" بقيادة الفنان ياسر أنور وفرقته، في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية.

وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الألحان القديمة، وأيضًا ألحان الثمانينيات والتسعينيات، إلى جانب باقة من أفضل الأغاني التراثية.

ويأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

تأسست فرقة "روعة نغم" في العام 2010، بقيادة المايسترو ياسر أنور، بهدف تقديم الأغاني المصرية القديمة والحفاظ على التراث الفني المصري.

وتعتمد الفرقة على تقديم الفن الهادف باعتباره اللغة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد، كما شاركت في العديد من الحفلات وبرامج الإذاعة والتليفزيون.