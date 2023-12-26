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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وسط حالة من الحزن والبكاء.. تشييع جثامين أسرة كاملة بالشرقية

تشيع جثمان أسرة كاملة
تشيع جثمان أسرة كاملة
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شيع المئات من أهالي مدينة مشتول السوق بالشرقية والقري المجاورة لها منذ قليل جثامين ٦ أفراد من أسرة واحده لقوا مصرعهم خنقا بسبب تسرب غاز بالمنزل وسط بكاء الجميع وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثامين بمسجد البقيع بمدينة مشتول السوق وتم حملهم ودفنهم بمقابر الاسرة.

كانت مدينة مشتول السوق قد اتشحت بالسواد عقب عثور الاهالي علي جثث أسرة كاملة مكونة من ٦ أفراد داخل منزلهم في الساعات الاولي من صباح  اليوم الثلاثاء دون اي إصابات ظاهرية بالجثامين.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق بورود بلاغ بالعثور على جثث زوجين وأطفالهم الأربعة متوفين داخل مسكنهم بنطاق بندر مشتول 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثامين كل من: "محمد. م. ع" 37 عامًا وزوجته "أسماء. ن. ط" وأطفالهم الأربعة وهم "نورسين وعدي ورودي وكارما" متوفين داخل المنزل وأن الاهالي عثروا عليهم بعد ملاحظة اختفائهم وعدم الرد على الهواتف المحمولة.

تبين من التحريات الاولية أن سبب الوفاة الاختناق إثر تسرب غاز بالمنزل.

تم نقل الجثامين لثلاجة الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها. 

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تشييع جثامين مشتول السوق أسرة كاملة مسجد البقيع اهالي مدينة مشتول