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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبو مازن: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة يجب إيقافها

محمود عباس أبو مازن
محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني
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قال محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري على الأراضي الفلسطينية أكثر من كارثة حقيقية، ولا يمكن وصفه، والشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة قوية، ويجب أن يتم إيقافها.

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، “ما يحدث في غزة أمر بشع، وأمام أعين دول العالم وعلى رأسها أمريكا، ومع الأسف الشديد كل ما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوقفوا هذه الحرب، تتصدى أمريكا بالفيتو، وترفض وقف القتال فى غزة”.

وتابع الرئيس الفلسطيني "لو حسبنا ماذا جرى فيها فليس فقط الشهداء والجرحى، ولكن البيوت والمؤسسات والمساجد والمدارس كلها أبيدت، شوارع أبيدت، أبنية وحارات أبيدت".

وأوضح أن الاعتداءات تشمل غزة والضفة الغربية، قائلا "من يذهب إلى غزة لن يعرفها.، منوها بأن إسرائيل تقول إنها تدافع عن نفسها وهذا كلام غير منطقي وغير معقول.

 

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