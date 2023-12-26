أبو مازن: إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من القطاع والضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة تهدف لتهجير الفلسطينيين من القطاع والضفة تماما كما حدث في عام 1948، وأنه لا يوجد مبرر واحد للحكومة الإسرائيلية حتى تقول أنها تعتدي لهذه الأسباب.

وتساءل خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "ما هو المبرر – مبرر واحد – للحكومة الإسرائيلية لتقول لهذا السبب نحن نعتدي.. ما فيه سبب إلا أنها تريد أن تعتدي ، لأنها تريد في الآخر، تهجير الفلسطينيين من كل من غزة والضفة الغربية ، كما فعلت في عام 1948.



ولفت إلى أن مخطط إسرائيل هو أن تقضي على الوجود الفلسطيني، مخطط نتنياهو شخصيا وحكومته الحالية، مردفا: "ولا نقول إن الحكومات السابقة بريئة، بل كلهم، هدفهم التخلص من الفلسطينيين، التخلص من السلطة الفلسطينية".



وذكر أن السلطة الفلسطينية موجودة في الضفة كدولة وفي قطاع غزة كسلطة حتى رغم انقلاب حماس عام 2007، قائلا: "نحن موجودون هنا كدولة وكسلطة وفي غزة، وحتى في غزة نحن كنا موجودين، رغم انقلاب حماس في 2007، لكن نحن كنا موجودين ولم نتغيب إطلاقا عن غزة بدون مناسبة".



وأوضح أن السلطة الفلسطينية موجودة في غزة عبر مؤسساتها والشباب والكوادر، كاشفا أنه حتى الآن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع وسداد احتياجات قطاع غزة، للشعب، وللمدارس، والمؤسسات، والمياه والكهرباء بما يبلغ 140 مليون دولار شهريا، مشددا: "نقوم بواجبنا، لكن إسرائيل تستغل هذه الظروف، ومع الأسف الشديد، أقول أن أمريكا هي التي تدعم هذا، أمريكا هي التي تريد هذا، ولو أرادت أمريكا بإشارة واحدة، سوف تتوقف إسرائيل عن هذا".

