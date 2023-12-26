الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يدفع بالشباب أمام أستون فيلا بحثًا عن الفوز

يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستضافة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر على الشباب في تشكيل فريقه، حيث يضم التشكيل ثلاثة لاعبين تحت سن 23 عامًا، وهم: جارناتشو، كوبي ماينو، وهويلوند.

وأعلن تين هاج، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستون فيلا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: أندريه أونانا

خط الدفاع: رفاييل فاران، وان بيساكا، إيفانز، ديوجو دالوت

خط الوسط: كريستيان إريكسن، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز على أستون فيلا، من أجل تقليص الفارق بينه وبين فرق مراكز الصدارة، ويبدو أن تين هاج يأمل في أن يتمكن هؤلاء الشباب من إحداث الفارق في هذه المباراة، حيث يمتلك كل منهم مهارات وقدرات فنية عالية.