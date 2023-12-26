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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فورموسينيو يذاكر الأهلي بالفيديو استعدادًا لموقعة السوبر المصري

فورموسينيو مدرب فريق
فورموسينيو مدرب فريق فيوتشر
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بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر، في دراسة فريق الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بنهائي السوبر المصري بعد غد الخميس .

ومن المقرر أن يحدد فورموسينيو نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر، ثم يعقد جلسة مع اللاعبين غدا الأربعاء للحديث عن المنافس فنيا بشكل تفصيلي ولتحفيزهم لحصد اللقب .

فاز فيوتشر على بيراميدز  بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء أمس الإثنين.

بينما نجح الأهلي في تخطى فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع فيوتشر بالسوبر المصري الذى تقام مبارياته بالإمارات .

ريكاردو فورموسينيو فيوتشر الأهلى السوبر المصري أيمن مصطفى