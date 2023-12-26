فورموسينيو يذاكر الأهلي بالفيديو استعدادًا لموقعة السوبر المصري

بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر، في دراسة فريق الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بنهائي السوبر المصري بعد غد الخميس .

ومن المقرر أن يحدد فورموسينيو نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر، ثم يعقد جلسة مع اللاعبين غدا الأربعاء للحديث عن المنافس فنيا بشكل تفصيلي ولتحفيزهم لحصد اللقب .

فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء أمس الإثنين.

بينما نجح الأهلي في تخطى فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع فيوتشر بالسوبر المصري الذى تقام مبارياته بالإمارات .