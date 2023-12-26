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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد الغندور يفوز بجائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وفاركو

خالد الغندور يفوز
خالد الغندور يفوز بجائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وفاركو
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أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز خالد الغندور بجائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وفاركو في الدوري الممتاز.

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على نظيره فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، عن طريق محمد عبد الغني في الدقيقة رقم ١٤، وأكد التقدم بنجامين بواتنج فى الدقيقة رقم ٢٣،ليتنهي الشوط الأول بتقدم زعيم الثغر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل سيف تيري،في الدقيقة رقم ٥١، وأكد التقدم خالد الغندور لزعيم الثغر في الدقيقة رقم ٨٤، ليتنهي اللقاء بفوز الاتحاد السكندري علي فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة رقم ١٥ في المركز الرابع،بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة رقم ٥ في المركز الخامس،بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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