جامعة أسيوط تشارك في أعمال تحكيم المعرض المحلي لمسابقة العلوم والهندسة "ISEF" للمبتكرين

شاركت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في أعمال تحكيم المعرض المحلي لمسابقة العلوم والهندسة "ISEF" للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة، والذي يتضمن ابتكارات طلاب مدارس محافظة أسيوط، ونظمته مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالقاعة الكبرى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية، بمشاركة 102 مشروع للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة الإعدادية والثانوية.

وأشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إلى اهتمام المحافظة بالنشء والطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير إبتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم بإستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي ليكونوا أمل البلاد في مستقبل أفضل، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030، مشيدًا بالمعرض المحلى للمسابقة والذي يؤهل الطلاب للمشاركة فى أكبر المسابقات الدولية نظرًا لاهتمامه بتنمية مهارات الابتكار والإبداع لدى الطلاب من خلال مشروعات علمية تحثهم على تحصيل العلم والتفوق.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار دورها في التواصل المجتمعي وذلك وفقًا لإستراتيجية الجامعة فى تعزيز دورها تجاه المجتمع، حيث ساهم فى تحكيم المعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة كليات (العلوم، والهندسة، التربية ) بالجامعة، مشيدًا باهتمام الدولة ورعايتها، للمسابقات المحلية والدولية التى تنمي روح الابتكار لدى طلاب المدارس والجامعات، وتصقل خبراتهم ومهاراتهم، مؤكدا دعم إدارة الجامعة الكامل للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات، بجميع مراحل التعليم في مختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

كما أعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن سعادته بالاختراعات والابتكارات والأفكار الجديدة التى عرضها الطلاب المشاركين في المعرض، مشيرًا إلى اهتمام جامعة أسيوط، بجميع مراكزها البحثية والعلمية، بتنمية روح الابتكار لدى الطلاب بمختلف تخصصاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية والفوز بمراكز متقدمة فى العديد منها، لافتا إلى حرص الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، على تقديم كافة صور الدعم للعملية التعليمية بالجامعة، وبمدارس وجامعات المحافظة، وتشجيع الأنشطة الطلابية والبحثية للطلاب والباحثين، ومشيدا بالنخبة التي تضمها الجامعة من أساتذة وخبراء وعلماء فى كافة المجالات العلمية والطبية والبحثية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، محمود معوض مدير إدارة اسيوط التعليمية، وقيادات المديرية والإدارة بأسيوط، إيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، عمرى كامل مدير مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، وبعض مديري الإدارات والمدارس بالمحافظة، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء لجنة التحكيم من أساتذة كليات (العلوم، والهندسة، التربية) بجامعات أسيوط والأزهر وسفنكس ومديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عاطف لمعى مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة.

وعقب الافتتاح استعرض الطلاب عدد من الابتكارات والمشروعات المشاركة فى المسابقة، كما استعرض القائمون على المسابقة، مراحل اختيار أفضل المشروعات التى ستمثل المحافظة في المسابقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن مرحلة التصفيات التى تمت بكل إدارة تعليمية لإختيار وتأهيل عدد منها للمشاركة في هذا المعرض المحلي على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر إن معرض العلوم والهندسة "ISEF"جاء بمشاركة 102 مشروع لطلاب وطالبات مختلف مدارس المحافظة والذين يمثلون 11 إدارة تعليمية بالإضافة إلى مدارس " stem" و" أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية"، وقدمت المشاريع ابتكارات واختراعات وأفكار جديدية مبتكرة، في العلوم التربوية والإنسانية والعلمية والهندسية والبيئية، وسيتم اختيار المشروعات الفائزة لتمثيل محافظة أسيوط خلال المعرض الإقليمي على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتصعيد الفائزين منه لتمثيل مصر والمشاركة في المعرض الدولي على مستوى العالم، والذى سيقام فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويوفر فرصًا للفائزين للحصول على منح وبعثات دراسي.