بايدن يتأخر في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية.. ترامب الأوفر حظًا للفوز في ظل تراجع الرئيس الحالي

يتزايد الإحباط من تأخر الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن الرئيس السابق ترامب في استطلاعات الرأي على الرغم من نمو الاقتصاد في البيت الأبيض.

وظلت معدلات تأييد بايدن منخفضة منذ أكثر من عام، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة وجدته يتخلف عن ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، في مباراة وجها لوجه وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وشهد بايدن وصول معدل قبوله إلى مستوى منخفض جديد بلغ 34 بالمائة في استطلاع أجرته جامعة مونماوث صدر امس الاثنين.

قبل أيام، أظهر استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن نسبة تأييد بايدن بلغت 37 بالمئة.

ويتقدم ترامب على بايدن بنسبة 2% في متوسطات الاستطلاعات الوطنية، ودقت استطلاعات رأي أخرى أجراس الإنذار لبايدن لدى الناخبين الشباب الذين انتقدوا دعمه لإسرائيل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن 33% فقط من المشاركين يوافقون على سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وأظهر الاستطلاع نفسه أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق 6 نقاط بين الناخبين المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وهذه نتيجة صادمة بالنظر إلى فوز بايدن بأكثر من 20 نقطة على ترامب في انتخابات عام 2020، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وأشار البعض إلى أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، يواجه صعوبة في إقناع جزء رئيسي من القاعدة الديمقراطية بأنه يجب أن يثق في قيادته بعد خيبات الأمل المختلفة.

وقالت مصادر لصحيفة ذا هيل، إن الرئيس جمع مستشارين، سواء من مساعدي البيت الأبيض الداخليين أو المقربين من الخارج، لعقد اجتماعات لمناقشة الاستطلاعات السلبية وكيفية إرسال رسالة فعالة إلى إنجازات الرئيس.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع أن بايدن دعا إلى اجتماع في مقر إقامته بالبيت الأبيض قبل عيد الشكر مباشرة، حيث وصف معدلات تأييده بأنها منخفضة للغاية.

وتزدهر سوق الأسهم الآن، حيث أغلقت المؤشرات عند مستويات قياسية بعد أن توقع ترامب تراجعا فى ظل رئاسة بايدن.

ويبلغ معدل البطالة 3.7% فقط على المستوى الوطني، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية.

وقال السيناتور كريس فان هولين لصحيفة ذا هيل، إنه بمجرد أن يركز الناخبون على الخيارين المطروحين في عام 2024، يمكن أن يتغير الكثير بشأن الاقتراع.

وأضاف: "أعتقد أن الاختيارين سيكونان دونالد ترامب وجو بايدن، وأعتقد أن ذلك سيبلور تفكير الناس، كما يقول الرئيس في كثير من الأحيان - لا تقارنني بالقدير، قارنني بالبديل".