تعليم جنوب سيناء يفوز بثلاثة مراكز جمهورية في مسابقة "الطفولة"

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، توجيه التربية الفنية بالمديرية أمل الفحام موجه عام التربية الفنية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية، لفوز كل من الطالب ياسين نادر سلامة بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بطور سيناء بالمركز الثاني جمهوري "تصميم فني" بمرحلة رياض الأطفال، والطالبة حبيبة أحمد السيد بمدرسة سعد زغلول الإعدادية لفوزها بالمركز الثاني جمهورية " تعبير فني" المرحلة الإعدادية.

كما هنأ “حامد” الطالبة رحمة نبيل صقر بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لغات بإدارة دهب لفوزها بالمركز الرابع جمهورية عن المرحلة الابتدائية "تصميم فني"، والطالبة سمية مصطفى عيد سالم بمدرسة المروة المتميزة لغات بطور سيناء لفوزها بالمركز السابع جمهورية عن مرحلة "رياض الأطفال" تعبير فني.

وأشاد وكيل الوزارة بمواهب الطالبات والطلاب الفائزين، كما أثني على جهود معلمي وموجهي المادة ودعم الأسرة الإيجابي للطالبات الفائزات، مشيرا إلى أن التصميم الفني يساعد الطفل على التعبير عن نفسه ومشاعره بطريقة إبداعية وآمنة، ويعمل على تطوير مهارات الطفل الحركية الدقيقة إضافة لتعزيز الإبداع والخيال لديه وتحسين المهارات الاجتماعية مع الآخرين، مؤكدا على أهمية تقديم التشجيع والدعم من الآباء والمعلمين للأطفال للتعبير عن أنفسهم من خلال التصميم الفني.

من جانبها هنأت أمل الفحام موجه عام التربية الفنية وكيل الوزارة على تلك المراكز المشرفة، موجهة الشكر والتقدير له على دعم أنشطة المادة والأنشطة الطلابية كافة، كما وجهت الشكر لمعلمي وموجهي الطلاب والطالبات على جهودهم المبذولة.