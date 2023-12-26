عسكرة البحر الأحمر.. الحوثي يتهم واشنطن بتصعيد التوتر في باب المندب.. وقف إطلاق النار في غزة هو الحل.. المتحدث باسم الحوثيين: أمريكا وشركاؤها أكبر تهديد للملاحة

واصلت جماعة الحوثيين في اليمن تحذيراتها للقوات الأمريكية، وحثها على مغادرة البحر الأحمر بسرعة قبل أن يتحول إلى "ساحة مشتعلة".

جاءت التحذيرات في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة الحوثيين بمهاجمة ناقلة النفط الخام MV Saibaba، التي ترفع العلم الهندي والمملوكة للجابون، بطائرة بدون طيار، وهو ما نفاه عبد السلام مدعيًا أن مدمرة بحرية أمريكية كانت وراء هذا الهجوم الصاروخي في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

ودفعت التوترات المتزايدة الأخيرة في البحر الأحمر شركات الشحن والنفط الكبرى إلى تعليق العبور عبر طريق التجارة البحرية الحيوي، مما أثار مخاوف بشأن تداعيات اقتصادية عالمية محتملة.

وأشار الخبراء إلى أن الصراع في غزة هو سبب أزمة البحر الأحمر الحالية، مؤكدين أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لتهدئة التوترات في البحر الأحمر.

"ساحة مشتعلة"

وحسبما ذكرت قناة سي جي تي إن الصينية، قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين في بيان سابق إن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها في تنمرهم.

وأوضح عبدالسلام أنه بينما كانت طائرة تابعة لقواتنا البحرية تقوم بأعمال استطلاعية عبر البحر الأحمر، أطلقت سفينة حربية أمريكية النار بشكل هستيري من أسلحة متعددة، مضيفا أن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة "سايبابا" القادمة من الموانئ الروسية ومتجهة إلى البحر الأحمر جنوبا.

واستنكر المتحدث "عسكرة البحر الأحمر" من قبل أمريكا وشركائها، قائلا إنهم "يشكلون تهديدا للملاحة البحرية الدولية" وطالبهم بالمغادرة.

وحذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من أن جماعته ستشن هجمات مميتة على السفن الحربية والمصالح الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إذا شنت واشنطن حربًا ضد الميليشيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف من 10 دول لقمع هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التي تعبر البحر الأحمر. وأشار نيو شين تشون، الأستاذ في معهد الأبحاث الصينية العربية بجامعة نينغشيا، إلى أن القوات الأمريكية فشلت في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل والتي تمر عبر البحر الأحمر، وانخرطت مرة أخرى بشكل مباشر في الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

في حين أن الوجود العسكري الأمريكي الحالي في البحر الأحمر هو حضور عسكري في المقام الأول، إلا أن الخبراء يلاحظون مناقشات محلية حول تبني أعمال عسكرية هجومية.

وقال تشون: "هناك احتمال لحدوث تغييرات جوهرية في العمل العسكري الأمريكي في المنطقة"، وفي الوقت نفسه، يعتقد نيو أيضًا أن التوترات في البحر الأحمر ستستمر في الارتفاع جنبًا إلى جانب الآثار غير المباشرة المتوسعة للصراعات في غزة مع استمرار تزايد حجم الحرب البرية في غزة، وزيادة حدة الحرب والأزمة الإنسانية والذى أصبح أكثر خطورة.

ويسيطر الحوثيون حاليًا على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، والتي يمر عبرها ما يصل إلى 12 بالمائة من التجارة العالمية.

وبما أن الحوثيين هم الجهات المسلحة التي تسيطر بشكل فعال على اليمن، فإن تقييدهم يمثل تحديًا لسيادة القانون واللوائح الدولية.

ويواجه المجتمع الدولي صعوبات في صياغة رد قابل للتطبيق على تصرفات الحوثيين في مياه البحر الأحمر، كما حلل نيو سونج، زميل باحث في معهد دراسات الشرق الأوسط (MESI) في جامعة شنجهاي للدراسات الدولية.

وشدد نيو سونج على أن الطريقة الأساسية لتخفيف التوتر الإقليمي هي تحقيق وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.