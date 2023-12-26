كوريا الشمالية.. توجيهات باتخاذ إجراءات حازمة ضد الشمال في هذه الحالة

أصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وون-سيك"، اليوم الثلاثاء، توجيهات إلى مسؤولي البحرية للتصدي بحزم في حالة حدوث أي استفزاز من القوات البحرية في كوريا الشمالية.

وأدلى "شين" بهذه التوجيهات أثناء زيارته لفرقاطة جديدة تحمل اسم "تشونان"، التي تبلغ وزنها 2800 طن، والتي نُشرت للعمليات في مقر الأسطول الثاني للبحرية في "بيونج تيك"، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب العاصمة سول.

كما زار "شين" النصب التذكاري لـ 46 بحارًا في مقر الأسطول الثاني للبحرية، حيث نسفت كوريا الشمالية السفينة الحربية "تشونان"، التي تزن 1200 طن في عام 2010، وذلك بالقرب من خط الحدود الشمالي الغربي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين؛ ما أسفر عن مقتل 46 بحارًا كوريًا جنوبيًا.

ويبلغ طول الفرقاطة الجديدة 122 مترًا، وتحتوي على مهبط للطائرات الهليكوبتر، وهي مجهزة بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ بحر-أرض وطوربيدات مضادة للغواصات، بالإضافة إلى أنظمة السونار المثبتة على الهيكل والمقطورة لرصد الغواصات.