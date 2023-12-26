آلاف الإصابات بالكوليرا في اليمن.. ومخاوف من ظهور المرض في إقليم شرق المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد ما يزيد على 6 آلاف حالة إصابة بمرض الكوليرا في اليمن خلال فترة استمرت عشرة أشهر.

وأشارت المنظمة في بيان نشرته قناة (اليمن) الفضائية الرسمية اليوم الثلاثاء إلى ورود بلاغات عن 6،242 حالة إصابة بالكوليرا في اليمن. كما سُجِّلت 8 حالات وفاة نتيجة للمرض في الفترة من 1 يناير وحتى 31 أكتوبر 2023.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن اليمن واحدة من 9 بلدان في إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت عن حالات مشتبه بإصابتها في الكوليرا عام 2022، كما أنها واحدة من 8 بلدان لا تزال تشهد تفشي الإصابة بهذا المرض عام 2023.

وأوضح التقرير أن أهم العوامل التي تلعب دورا كبيرا في عودة ظهور الكوليرا في الإقليم، تتمثل في التغيرات المناخية واستمرار الصراعات، بالإضافة إلى ضعف النظم الصحية، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.