افتتاح معرض للأعمال الطلابية والأسر المنتجة بجامعة طنطا

افتتح الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الأعمال الطلابية والأسر المنتجة، وذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها جامعة طنطا اليوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج حاضنات الفائقين لتوزيع أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب من ذوي الهمم بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.



وأشاد الحضور بجودة المنتجات المعروضة من الطلاب التي شملت أعمال يدوية وحلى وإكسسوارات، وملابس، ومنتجات غذائية بمشاركة طلاب من كليات الطب، والصيدلة، والتجارة، والتربية النوعية، وقامت الجامعة بشراء كافة المنتجات المعروضة من الطلاب تشجيعا لهم.